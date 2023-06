Rinviata di quasi un mese a causa del maltempo, la seconda edizione del Family Friendly Fest è pronta ad animare il parco di Baddimanna a Sassari con seminari tematici, attività ludico ricreative e di intrattenimento, laboratori e letture sotto gli alberi.

Sabato 9 e domenica 10 giugno saranno due giorni di festa per bambini, ragazzi e genitori, da vivere come occasione di conoscenza e riflessione verso nuove prospettive per la famiglia.

Sabato 10 alle 10 il seminario “Un libro per crescere: un’azione per la vita” a cura di Maria Grazia Sanna, presidente dell’Unicef di Sassari e Maria Grazia Macciocco, docente di lettere con master in lettura e letteratura per ragazzi. Seguirà il gruppo di lavoro sui bisogni di salute del bambino, tenuto da Maria Grazia Leoni pediatra al consultorio di Rizzeddu di Sassari.

Alle 12 workshop su “Adolescenza tra sfide e progetti di libertà. Indicazioni di orientamento” a cura di Giusy Manca, ricercatrice e docente di Pedagogia sociale della marginalità e della devianza all’Università di Sassari. Seguirà il gruppo di lavoro a cura della UISP e del CAI di Sassari con Loredana, Barra, Antonello Piu, Maria Giovanna Cugia, Paola Tedde e Chiara Avitabile.

Domenica 11, infine, il seminario dedicato al tema “Nasce un bambino, nasce una bambina…nascono i genitori” a cura di Miria Bargagna, Filomena Cau, Angela Baio e Sergio Erre.

La due giorni sarà preceduta venerdì alle 16.30 dall'incontro “Il territorio si interroga sul suo futuro friendly”, con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni e alcuni docenti ed esperti di politiche familiari.

