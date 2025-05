Si intitola “Mappe per il presente e Visioni per il futuro” il seminario in programma a Porto Torres, sabato 31 maggio alle ore 16, al Museo del Porto.

Rivolto ad insegnanti, formatori e famiglie, sarà tenuto da Danilo Casertano – educatore, insegnante e formatore, cofondatore di Asilo nel Bosco, Asilo del Mare, Scuola del Bosco e del Mare, Street School, oltre ad essere ideatore e promotore di Scuole Naturali.

I seminari formativi mettono al centro la collaborazione tra scuola, famiglia e comunità con l'obiettivo di creare spazi di riflessione e confronto per promuovere un'educazione inclusiva e condivisa.

L'iniziativa fa parte del progetto Reti Inclusive - Per una Scuola di Comunità, promosso grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna (Bando "Scuola bene comune") e in collaborazione con il Comune di di Porto Torres, Coop. EduPè, La Camera Chiara, Circolare, Studiodanza, Aragon sports academy, Istituto comprensivo 2 Don Antonio Sanna e Istituto superiore Mario Paglietti di Porto Torres.

