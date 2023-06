Replica della sindaca di Stintino Rita Vallebella sulla cosiddetta "falsa partenza" della stagione balneare della Pelosa. Era stato il consigliere d'opposizione (ed ex vice sindaco) Angelo Schiaffino a sollevarla.

Parlando di «file al botteghino, servizi di parcheggio a pagamento non ancora partiti e un presidio fisso dei barracelli non ancora assicurato».

Vallebella, che ieri aveva inviato una nota denunciando un "hackeraggio" del sito di prenotazione da parte di ignoti, replica così: «Non ho visto le eccessive file denunciate, ma l'unico motivo della cosiddetta falsa partenza dei servizi per la Pelosa, con prenotazione normalmente effettuata online, è da attribuirsi al mancato arrivo dei moderni parchimetri. Per cui la ditta che ha vinto la gara d'appalto si è trovata in difficoltà. Sono intervenuta prontamente presso l'azienda in questione e mi hanno assicurato che entro qualche giorno saranno disponibili e tutto tornerà alla normalità. Con un servizio più efficiente e un incasso per il comune di Stintino che non subirà certo flessioni. Quanto ai barracelli ricordo che è un servizio di volontariato, ma ad ogni ad esempio stamattina erano regolarmente presenti per dare il loro apporto».



