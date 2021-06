Inizia la stagione balneare anche a Sassari e l’amministrazione comunale mette in campo un dettagliato piano per garantire la sicurezza di residenti e turisti.

La Protezione civile comunale ha affidato il servizio di salvamento a mare a due associazioni iscritte all'albo regionale di protezione civile: Vosma e New Life; il servizio, partito dal 20 giugno, sarà attivo fino al 12 settembre nelle spiagge di Porto Ferro (con due postazioni), di Platamona, di Porto Palmas e dell'Argentiera.

Ma riparte anche l'attività del nucleo "litorali sicuri" della Polizia locale. “La novità per il 2021 – spiega una nota dell’amministrazione - è che sarà esteso a tutte le spiagge mentre in passato era assicurato stabilmente solo a Platamona. Agenti equipaggiati con divisa estiva pattugliano gli arenili sassaresi: Platamona, Porto Ferro, Fiume Santo, Stagno di Pilo, Argentiera, Porto Palmas. Questo garantirà di godere della spiaggia in sicurezza e nel rispetto delle norme”.

"In particolare – precisa il Comune – saranno svolti servizi in borghese per contrastare condotte illecite quali il furto di sabbia e di conchiglie. Ma saranno rafforzate anche le attività di vigilanza stradale nelle aree costiere e nelle aree boschive per assicurare la fluidità della mobilità veicolare e, attraverso la repressione della sosta selvaggia, assicurare la percorribilità della viabilità di accesso al mare ai mezzi di emergenza e di soccorso”.

(Unioneonline/l.f.)

