Si è tenuto ieri, lunedì 7 luglio, a Santa Maria La Palma, borgata di Alghero, l'incontro pubblico organizzato dall'onorevole regionale Valdo Di Nolfo: dopo l'incendio che ha lambito le abitazioni della borgata lo scorso 29 giugno, l'unico consigliere della Riviera del Corallo ha voluto dialogare con la comunità portando al tavolo l'amministratore unico di Forestas Salvatore Piras, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e il presidente del comitato di borgata Amabile Simbula. Al centro del confronto la prevenzione affinché quanto successo non si ripeta, mettendo in atto strategie condivise. L'assemblea, molto partecipata, ha messo a confronto i cittadini, che hanno vissuto il dramma delle fiamme arrivate a pochi metri dalle abitazioni, con tantissime famiglie in pericolo, il presidente dell'associazione Impegno Rurale di Santa Maria la Palma Sergio Melis e i tanti coltivatori che hanno subito sui propri terreni i danni dell'incendio. A questi l'onorevole regionale Di Nolfo ha portato anche un grande ringraziamento per l'attività antincendio svolta in prima linea con propri mezzi. L'obiettivo condiviso è un dialogo più diretto tra l'agenzia Forestas e il comune di Alghero con la prospettiva di costruire una fascia tagliafuoco nei terreni ai piedi di Monte Zirra, a protezione delle case della borgata, nei terreni di proprietà della Società Bonifiche Sarde ad oggi in liquidazione. Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, promotore dell'incontro e parte attiva sul territorio afferma: «Ho voluto fortemente questo incontro perché il dialogo fosse aperto e costruttivo dopo quanto successo. Ho portato la vicinanza della Regione Sardegna alla comunità di Santa Maria la Palma, una vicinanza che non vuole essere solo solidarietà ideale ma reale: c'è grande attenzione sull'attività di prevenzione perché quanto accaduto non si ripeta. La mia vicinanza al territorio agricolo della Nurra è nota ma voglio ribadire che seguirò con grande attenzione e totale supporto anche queste fasi e le eventuali criticità della comunità. Gli abitanti di Santa Maria La Palma da vent'anni chiedono la realizzazione di questa fascia tagliafuoco, è il momento di farla a tutela della comunità e della borgata».

