Incontro con i vigili del fuoco intervenuti dopo l’esplosione della settimana scorsa in via Don Minzoni a Sassari.

Stamattina la prefetta Grazia La Fauci, l'amministratore straordinario della Città Metropolitana Gavino Arru e il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia si sono intrattenuti nella Sala Crispazzu del Comando di Sassari con una rappresentanza del personale intervenuto e guidata dal comandante Antonio Giordano.

La prefetta, il sindaco e il commissario della Città metropolitana hanno voluto evidenziare la grande professionalità che in ogni occasione gli uomini del Corpo Nazionale dimostrano. Il primo cittadino ha voluto evidenziare quanto fossero concentrati i vigili nel momento dell'emergenza, lontano dai riflettori, con il solo obiettivo di raggiungere il risultato che era quello di salvare una vita umana. La prefetta ha aggiunto anche che i vigili del fuoco di Sassari sono una eccellenza anche in virtù di una ulteriore competenza che è quella di fronteggiare gli incendi boschivi in convenzione con la Regione Sardegna.

© Riproduzione riservata