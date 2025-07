Tir perde il rimorchio all’ingresso di Sassari. E’ accaduto nel pomeriggio all’altezza dello svincolo per Codrongianos, sulla statale 131. Non si registra per fortuna alcun coinvolgimento di altri mezzi, e i danni riscontrati riguardano l’asfalto.

La rimozione del veicolo ha comportato la chiusura della carreggiata verso Cagliari.

Sul luogo gli operatori dell’Anas per il traffico, gli operatori dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del rimorchio e gli agenti della polizia stradale per i rilievi.

© Riproduzione riservata