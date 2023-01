Una notizia che avrà una grande importanza per il comune di Viddalba.

A darla è lo stesso sindaco, Giovanni Andrea Oggiano: «Ho ricevuto un messaggio che conteneva il Decreto di approvazione della graduatoria dei beneficiari a cui sono stati assegnati i finanziamenti da parte del Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica per la realizzazione di impianti innovativi di teleriscaldamento e tele-raffrescamento. La scheda di proposta progettuale da noi presentata è stata finanziata per un importo di 18 milioni di euro».

Il progetto che il comune di Viddalba ha presentato si incentra sullo sfruttamento della risorsa geotermica di Casteldoria con una metodologia che non intacca la risorsa termale, in particolare non vi sarà prelievo di acqua termale ma si sfrutterà il solo calore geotermico.

Lo studio alla base del progetto, portato avanti con la consulenza della facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, prevede proprio la realizzazione di un impianto sistemico composto da scambiatori di calore che, installati alla periferia di Viddalba, saranno collegati alla rete di distribuzione del centro abitato e l’energia prodotta sarà così a disposizione di tutti i viddalbesi.

«L'acqua termale non circolerà nell’impianto, ma sarà solo il suo calore ad alimentare l’impianto di produzione di acqua calda. Notevole sarà il risparmio economico per tutte le famiglie e altrettanto importante sarà la salvaguardia dell’ambiente poiché saranno assenti le emissioni di anidride carbonica. La Geotermica è infatti una risorsa di energia pulita - ha aggiunto il primo cittadino -. Da oggi si avvia la fase concreta di progettazione e poi di realizzazione, la nostra attenzione e il nostro impegno saranno totali per garantire il rispetto dei tempi ristretti, i lavori dovranno essere ultimati infatti entro il 2026».

«Grande è la soddisfazione da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale per il risultato ottenuto, frutto di un’idea molto ambiziosa nata dall’inizio della legislatura e portata avanti con tenacia e convinzione - ha concluso Oggiano -. Voglio ringraziare la Giunta e il Consiglio Comunale che mi hanno dato piena fiducia sostenendo la mia idea, ringrazio anche la struttura comunale che ha lavorato con impegno alla realizzazione dell’idea progetto. Un grazie particolare al Professor Andrea Fratolillo e ai suoi collaboratori del Dipartimento di Fisica Tecnica dell’Università di Cagliari per la collaborazione alla preparazione degli elaborati necessari alla partecipazione del bando pubblicato dal ministero. Per Viddalba e non solo è l’occasione per realizzare una importante infrastruttura energetica».

© Riproduzione riservata