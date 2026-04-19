Un albero di ciliegio piantumato, una panchina bianca con tanti fiori e la foto di un ragazzo che oggi, 19 aprile, avrebbe compiuto 27 anni.

A Ossi si è conclusa una giornata piena di emozione, nel ricordo di Salvatore Piras, il giovane operaio morto sul lavoro a soli 22 anni, il 15 aprile del 2022 a Sorso, all'interno del piazzale di una ditta, mentre caricava i telai di un ponteggio nel furgone.

Dopo la celebrazione della santa messa, officiata da don Felix, che ha voluto celebrare la memoria di tante donne e uomini caduti sul lavoro, la cerimonia si è spostata in piazza Sardegna dove è stata inaugurata una panchina bianca, alla presenza dei familiari della vittima, di parenti e amici, del sindaco Pasquale Lubinu e alcuni amministratori, che ha visto la partecipazione dei carabinieri della stazione locale con il maresciallo Pintus.

Un momento significativo per una comunità che continua a mantenere vivo il ricordo di un giovane, la cui vita si è spezzata troppo in fretta.

L'invito ai cittadini è quello di sedersi sulla panchina, un luogo da amare e da scegliere anche solo per leggere un libro.

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