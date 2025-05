I sindaci dei Comuni di Valledoria, Castelsardo, Badesi, Trinità d’Agultu e Vignola, Viddalba, Tergu, e Santa Maria Coghinas hanno lanciato un allarme congiunto sulle gravi criticità derivanti dall'emergenza idrica che ha colpito il loro territorio tra il 19 e il 24 maggio scorsi.

Le interruzioni nell'erogazione dell'acqua hanno causato notevoli disagi e potenziali danni a tutte le componenti del tessuto locale.

La situazione, già segnalata a Enas (Ente di governo dell'ambito della Sardegna), ha evidenziato l'urgente necessità di un approccio coordinato per affrontare future emergenze. Considerato che la popolazione di questi comuni quadruplica o quintuplica durante il periodo estivo, i rischi per gli operatori economici, i residenti e i turisti sono enormi.

Per scongiurare e prevenire ulteriori danni, i Comuni coinvolti hanno richiesto l'attivazione di un tavolo tecnico operativo.

«La recente emergenza idrica ci ha mostrato ancora una volta quanto sia cruciale avere un piano chiaro e condiviso - ha dichiarato il sindaco di Valledoria, Marco Muretti – Dobbiamo definire un sistema di competenze, azioni e comunicazione per gestire queste situazioni di calamità, soprattutto considerando i lavori sulle condotte esistenti e l'imminente arrivo della stagione estiva. È una questione di responsabilità verso i nostri cittadini e le nostre attività economiche. Nessun Comune può affrontare questa sfida da solo».

A tal fine, gli enti coinvolti – tra cui Enas l'Asl n° 1 Sassari e i Comuni interessati – sono stati convocati per una riunione martedì 10 giugno 2025, alle ore 10, presso l'aula consiliare del Comune di Valledoria. L'iniziativa, condivisa e firmata da tutti i Sindaci dei comuni coinvolti, è stata trasmessa per conoscenza anche al Prefetto di Sassari, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di un'azione sinergica a tutti i livelli istituzionali per salvaguardare il benessere del territorio.

