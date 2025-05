Si moltiplicano i siti web non autorizzati per le prenotazioni di accesso alla spiaggia La Pelosa di Stintino. Propongono ticket a prezzi maggiorati con offerte ingannevoli.

A denunciarlo per l’ennesima volta è il Comune di Stintino che non riconosce ulteriori affiliati o partner esterni che gestiscano le prenotazioni per conto dell’amministrazione comunale.

Per l’arenile tra i più ambiti in Italia, si ripresenta il problema dei siti fake che traggono in inganno e truffano i viaggiatori inconsapevoli. Il Comune invita a prenotare nell’unico portale ufficiale per accedere in spiaggia – www.spiaggialapelosa.it, e prosegue con la denuncia alle autorità competenti le situazioni sospette e le segnalazioni di truffa.

Le denunce arrivano anche da visitatori stranieri, che ricevono richieste di pagamenti con cifre ben superiori da quelle previste dal portale ufficiale. L’inganno è dietro l’angolo e i siti non autorizzati sono in aumento. L’invito dell’amministrazione comunale è di segnalare situazioni anomale.

