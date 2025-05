Incidente sull’Isola dell’Asinara dove ancora non è stato attivato il servizio di assistenza sanitaria garantito da domani, domenica 1 giugno, dal gruppo di volontari Cisom.

Una turista di 31 anni è caduta rovinosamente dalla bicicletta mentre pedalava lungo i percorsi di Cala d’Oliva. Ha riportato una frattura alla mano e una ferita alla gamba. La donna è stata trasferita verso il molo di attracco dell’isola per ricevere le prime cure dal personale sanitario del’Avis, giunto a bordo della unità di soccorso della Guardia costiera, inviata dalla Capitaneria di Porto Torres.

La mancanza di medici all’Asinara ha costretto i militari a un intervento di emergenza. L’imbarcazione della Guardia costiera, in seguito, ha raggiunto la banchina del porto turritano per consentire il trasferimento della turista ferita nell’ambulanza del 118 Avis, che ha provveduto a trasportarla all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.

Domani sarà attivo il presidio medico, un servizio in accordo con la Asl per garantire assistenza in un periodo di maggiore flusso dei visitatori.

