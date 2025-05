«Il nuovo bando per l’affidamento delle strutture sportive, vecchie e nuove, verrà predisposto da professionisti esterni, così da prevedere requisiti e criteri stringenti e precisi sulla concessione per la gestione degli impianti, favorendo nel punteggio le associazioni e le società sportive locali in grado di creare rete e collaborare tra loro nella elaborazione di una proposta, con punteggio maggiore per coloro che con un approccio manageriale sapranno valorizzare gli spazi sportivi, unendo l’aspetto economico a quello sociale». Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas ha annunciato le possibili modalità di gestione futura di quello che si presenta come il grande patrimonio impiantistico sportivo, da mettere a disposizione delle diverse società e associazioni sportive, secondo nuovi criteri di gestione che mettono sulla bilancia costi e oneri per l’ente pubblico e per gli stessi soggetti che usufruiscono dell’utilizzo delle strutture.

Per l’amministrazione comunale di Porto Torres è arrivato il momento di ragionare sul modo di concessione dei nuovi impianti, alcuni riqualificati ed altri costruiti ex novo, con una dotazione di qualità grazie a circa 10 milioni di euro di finanziamenti pubblici derivanti da fondi Pnrr e dai programmi di rigenerazione urbana. «Non ci saranno diritti di prelazione per chi ha gestito per tanto tempo le strutture sportive», ha aggiunto il primo cittadino. «Ma in futuro ci saranno regole pragmatiche - spiega il sindaco - dirette a favorire chi deciderà di investire e migliorare gli spazi pubblici, implementando negli anni le strutture sportive. Una delle opportunità da offrire, in questi casi, è quella di riconoscere la concessione alle società che, scegliendo di valorizzare con proprie risorse l’impianto sportivo, permettono all’amministrazione di rinunciare al canone fino a quando l’investimento non verrà completato».

Oltre ad una modalità di affidamento orario che esclude la gestione della struttura, l’amministrazione riserva l’utilizzo del Palazzetto dello sport non ad una sola società, ma a diverse realtà considerate vere eccellenze del territorio. Una visione complessiva discussa durante la seduta dell’ultimo consiglio comunale in occasione della discussione della interpellanza firmata dal gruppo consiliare Porto Torres Avanti, che metteva in evidenza il sistema di gestione delle nuove strutture, impianti che fanno parte delle cittadella sportiva, alcuni in fase di completamento sulle quali vige un Regolamento secondo il quale ogni società dovrebbe avere uno spazio pubblico da gestire. «Attualmente, invece, ci sono più richieste che beni da offrire», sottolinea Mulas. «Ci sono società e associazioni che non hanno spazi sportivi da gestire e questo è un problema. Il nuovo bando esternalizzato dovrà tenere conto di questo limite regolamentare e promuovere un metodo per consentire una pluralità di immobili da gestire, come la cittadella sportiva, composta da un insieme di strutture».

