È un obbligo per legge ma è anche un gesto di responsabilità nei confronti del proprio animale. L’iscrizione del proprio pet all’anagrafe canina diventa così un appuntamento per tutti coloro i quali hanno deciso di prendere un nuovo animale, garantendogli al contempo le cure adeguate e le giuste tutele. Per questo anche per il mese di giugno l’Asl di Sassari continua con le giornate dedicate all’iscrizione degli animali nel registro.

Un servizio utile e importante, pensato per aiutare i proprietari a regolarizzare i propri animali, in particolare l’iscrizione obbligatoria dei cani nel registro ufficiale. Le tappe di questo mese toccheranno diversi comuni del territorio: Florinas, La Corte, Illorai, Sassari, Alghero e Porto Torres.

Un obbligo per legge, ma anche un gesto di responsabilità. Ogni cane deve essere iscritto all’anagrafe canina entro pochi giorni dalla nascita o dal momento in cui viene adottato. Oltre all’iscrizione, è importante ricordarsi di segnalare anche eventuali cambiamenti: trasferimenti, cessioni, smarrimenti o decessi. Il servizio può essere richiesto gratuitamente tramite l’ASL oppure, a pagamento, da veterinari privati autorizzati.

Quando e dove. Per partecipare alle giornate dedicate, basta prenotarsi nel proprio Comune (o in quelli vicini). Durante gli incontri, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e indossare la museruola. Ecco le date previste per giugno nel Sassarese:

5 giugno – Florinas

9 giugno – Frazione La Corte

16 giugno – Illorai

25 giugno – Sassari

27 giugno – Alghero

30 giugno – Porto Torres

Perché farlo?. Registrare il proprio cane non è solo una formalità: è un modo per proteggerlo in caso di smarrimento, per tutelare la sua salute e per contribuire a un controllo più efficace del randagismo. In più, con questi appuntamenti sul territorio, è anche facile e veloce.



