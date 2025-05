La città di Porto Torres si prepara ad ospitare la tradizionale “Sagra del pesce” , uno degli eventi più attesi della Festha Manna, a Porto Torres. L’appuntamento è per domani, domenica 1 giugno dalle ore 13, nella piazza Eroi dell’Onda, dove verrà allestita la grande padella per la frittura dei prodotti ittici, circa 12 quintali di pesce pescato nel Golfo dell’Asinara grazie ai pescherecci della storica azienda Rum, un piatto accompagnato dal buon vino delle tenute Asinara.

Si tratta della prima iniziativa identitaria della comunità turritana che apre i festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Turritani. Quest’anno la novità è rappresentata dalla frittura per celiaci, con impanatura del pesce utilizzando la farina senza glutine, così da raggiungere anche quelle fasce di persone che soffrono di intolleranze alimentari. La manifestazione è organizzata ormai per il terzo anno consecutivo dall’Aps Maestrale con il supporto dei cuochi di Sfizi e Delizie pronti per una giornata all’insegna del buona gastronomia, uno degli eventi che negli anni ha richiamato centinaia di persone, turisti e locali.

Nella piazza la grande frittura nella padella che conterrà 1.500 litri di olio, attorno panche, tavoli e gazebo per ospitare i partecipanti. La serata sarà allietata dalle esibizioni musicali di gruppi folk.

