C’è anche Vittorio Moretti, patron dell'azienda vinicola Sella&Mosca con sede ad Alghero, tra i nuovi 25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Un riconoscimento che arriva all'imprenditore proprio per l'eccellenza raggiunta alla storica cantina - già Campari nel 2002 - dopo l'acquisizione nel 2016 da parte del gruppo Terra Moretti.

Nato il 28 aprile del 1941, avvia le sue attività nel settore delle costruzioni a Erbusco, nel Bresciano, sul finire degli anni Sessanta con la Moretti spa. Nel 1977 nasce la prima cantina, conosciuta come azienda Bellavista. In breve tempo, questa realtà raggiunge un altissimo livello di riconoscimento in Italia e all'estero, entrando nell'olimpo dei grandi Champagne, grazie all'eleganza e allo stile unicamente italiano che contraddistinguono i suoi vini. La qualità e l'innovazione di Bellavista contribuiscono a elevare il nome della Franciacorta nel mondo del vino di alta gamma. A partire dagli anni Ottanta, Vittorio Moretti si distingue anche come promotore di iniziative imprenditoriali e culturali volte a valorizzare il territorio del vino. È impegnato nel portare un turismo qualificato nelle zone vitivinicole, con l'obiettivo di far conoscere le bellezze storiche, naturali e artistiche di questi territori, contribuendo così allo sviluppo sostenibile e alla promozione culturale del settore. Nel 1997 nasce la holding Terra Moretti, di cui Vittorio Moretti assume il ruolo di presidente, affiancato dalle sue figlie Carmen, Francesca e Valentina.

Nel 2016, la holding amplia ulteriormente il suo raggio d'azione inglobando l'etichetta Terruzzi e sbarcando in Sardegna per acquisire il marchio Sella & Mosca.

Attualmente Terra Moretti si posiziona tra le prime aziende del settore in Italia per estensione vitata, con oltre mille ettari di vigneti. La Sella & Mosca rappresenta un'eccellenza assoluta nel panorama imprenditoriale sardo: le tenute aziendali nella regione della Nurra di Alghero contano 550 ettari di vigneti, cui si aggiungono i vigneti in Gallura e nel Sulcis, 282 dipendenti e un fatturato che supera i 26 milioni di euro.

Accanto a Moretti i riconoscimenti sono andati ad altri 24 grandi nomi dell’imprenditoria italiana: dall'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, al ceo di Luxottica Francesco Milleri da Francesco Caltagirone jr, ad di Cementir, a Patrizio Bertelli presidente di Prada.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata