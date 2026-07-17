Diffondere la cultura dei Candelieri in attesa della Faradda del 14 agosto a Sassari. È questo l’intento che porterà a dedicare alcune giornate al tema davanti alle sedi dei Gremi. Il primo cittadino, Giuseppe Mascia, ha firmato oggi l’ordinanza che regola il corso delle manifestazioni, accogliendo la richiesta presentata dall'Intergremio Città di Sassari e dal Gremio dei Massai. Sarà così permesso l'allestimento di gazebo nelle aree di fronte alle sedi gremiali per far conoscere la storia, la cultura e le tradizioni delle singole corporazioni. Sono previsti, in questo senso, momenti di animazione, distribuzione di materiale promozionale e somministrazione di alimenti e bevande, con finalità di autofinanziamento delle iniziative legate alla Faradda. In programma ci sono le giornate del 18 luglio, in via Infermeria San Pietro per il Gremio dei Sarti, del 31 luglio davanti al Gremio dei Massai in piazza Santa Caterina. Il 6 agosto poi per l'evento "Vie dei Gremi" in via Martino Bologna davanti al Gremio dei Viandanti, in Porta Sant’Antonio coi Muratori, i Falegnami in largo Casaggia, Porta Utzeri coi Calzolai, i Sarti in via Infermeria San Pietro. E ancora il 7 agosto in largo Macao davanti al Gremio dei Fabbri, il 12 agosto a Pozzu di Bidda per il Gremio dei Piccapietre e il 13 agosto in piazza Sant’Apollinare coi Contadini. Per tutte queste iniziative vengono confermate le disposizioni già previste dall'ordinanza sindacale che consente la diffusione della musica fino alle ore 24. Per la giornata del 14 agosto i piccoli intrattenimenti musicali saranno consentiti durante le tradizionali vestizioni dei Candelieri, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 12.30.

«Con questa iniziativa valorizziamo una delle tradizioni più autentiche della nostra città, dando un'ulteriore occasione ai Gremi per essere ancora più vicini ai cittadini e ai visitatori e fare conoscere la loro storia secolare – dice il sindaco Giuseppe Mascia – Siamo certi che il nostro patrimonio culturale sia motore di attrazione turistica, capace di raccontare la storia e l'anima della comunità. Investire nella cultura significa investire nel futuro della città, nella sua economia e nella capacità di accogliere chi sceglie Sassari come destinazione».

«Il percorso verso il rinnovo del Voto è anche un’occasione per valorizzare la funzione sociale e civica dei Gremi e il ruolo fondamentale che continuano a svolgere nella vita della città – spiega l’assessora comunale alla Cultura Nicoletta Puggioni – L’Amministrazione vuole manifestare una vicinanza non soltanto simbolica ma concreta, rafforzando questo legame attraverso iniziative capaci di coinvolgere tutti i Gremi e di garantire a ciascuno di essi la più ampia visibilità. In questo modo, insieme, accompagneremo Sassari verso il 14 agosto e contribuiremo a creare attesa e partecipazione nei sassaresi, suscitando anche l’interesse degli ospiti e realizzare così l’obiettivo di una città sempre più destinazione turistica».

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