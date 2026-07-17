L'uomo morto mentre faceva il bagno nella spiaggia della Speranza, a Villanova Monteleone, si chiamava Luigi Meloni e aveva 87 anni.

Erano circa le 9.30 quando l'anziano di origini algheresi, era appena entrato in acqua quando a causa di un malore ha cominciato ad annaspare perdendo i sensi. I bagnanti vedendolo in difficoltà hanno allarmato il 118. il personale sanitario ha cercato di rianimarlo ma a niente sono servite le manovre adottate dal medico che ha dovuto arrendersi e constatarne il decesso.

L'uomo è morto davanti agli occhi dei familiari e dei tanti bagnanti presenti in spiaggia.

Un bilancio drammatico quello causato dall'ondata di caldo che sta investendo in particolare la Sardegna, con anziani e persone fragili colpite da malori improvvisi mentre facevano il bagno o stavano per entrare in acqua.

Due uomini di 78 anni, originari entrambi di Ossi, sono deceduti a distanza di pochi giorni uno dall'altro a causa delle temperature estreme di questi giorni.

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