«Ha ucciso con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà». Per questo la pm Enrica Angioni chiede l'ergastolo e l'isolamento per un anno – oltre alla pena accessoria del decadimento della responsabilità genioriale – per Fulvio Baule, il muratore 42enne di Ploaghe accusato di aver ucciso con un’ascia, la sera del 26 febbraio 2022, a Porto Torres, i suoceri, Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, aggredendo con ferocia anche la ex moglie Ilaria Saladdino.

Davanti alla Corte d'assise presieduta dal giudice Massimo Zaniboni (a latere Valentina Nuvoli), il pubblico ministero ha ricostruito i drammatici momenti dell'omicidio, che l’accusa ritiene commesso con efferatezza e brutalità, e quelli del tentato omicidio nei confronti della ex moglie.

Richieste di risarcimento sono arrivate dagli avvocati di parte civile, Gian Mario Solinas e Silvia Ferraris, che chiedono la conferma delle responsabilità penali dell'imputato.

