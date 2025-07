Doppio appuntamento con i concerti Masterclass nell’ambito della XX edizione di Musica & Natura, la rassegna concertistica organizzata a Porto Torres dall’associazione Musicando Insieme, a cura del direttore artistico Donatella Parodi. La prima esibizione è in programma venerdì 11 luglio alle ore 21.30, nella splendida cornice della Basilica di San Gavino – Atrio Metropoli, con il concerto finale dello stage di Flutensemble, diretto dal Maestro Antonio Amenduni, musicista di talento multiforme apprezzato in campo internazionale come flautista, docente e responsabile artistico.

Il concerto è il frutto delle prove collettive dell’ensemble di flauti che si sono tenuti nei giorni nei giorni scorsi e offrirà al pubblico un viaggio musicale ricco di armonie e intrecci sonori. Ben 25 gli allievi che hanno partecipato alle masterclass dirette da Amenduni, pronti a salire sul palco per una performance che metterà in mostra le capacità di giovanissimi talenti. Il 15 luglio alle ore 21.30, sarà sempre la suggestiva chiesa millenaria ad ospitare il concerto finale degli allievi della masterclass di flauto traverso tenuta ancora dal Maestro Amenduni.

Dopo una settimana di intensa formazione, i giovani flautisti si esibiranno con un repertorio che metterà in luce il lavoro svolto durante il corso e la crescita musicale raggiunta. Un appuntamento aperto al pubblico, all'insegna della qualità, della passione e della grande tradizione didattica che accompagna da 35 anni i corsi di Perfezionamento Musicale presso la Scuola civica di musica Fabrizio De Andrè. Qui dal 7 al 15 luglio sono in corso le lezioni della masterclass di flauto che accoglie flautisti provenienti da tutta Italia per un'intensa settimana di studio tecnico e interpretativo.

