Scontro frontale questo pomeriggio a Monte Agnese, sulla Statale 127 bis, all’altezza del km 32, praticamente all’ingresso della città di Alghero.

Una Golf Volkswagen e un Suv sono entrati in collisione. Entrambi i guidatori, di 55 e 60 anni sono stati trasportati al pronto soccorso in ambulanza. Non sono in pericolo di vita.

Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni e il flusso di veicoli deviato sulla viabilità comunale, attraverso la zona di Carrabuffas. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in sicurezza e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata