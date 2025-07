Litiga con il proprietario di casa e si mette a sparare. Arrestato ieri a Sassari un 65enne con l’accusa di estorsione. A intervenire sono stati i militari, avvertiti da alcuni passanti che avevano sentito un colpo di pistola provenire da una casa.

Arrivati sul posto i militari scoprivano che l’anziano aveva litigato con il padrone di casa perché non voleva pagare la quota per il rinnovo del contratto di affitto. Lo scontro portava il 65enne a sparare un colpo di revolver per intimidire l’altro che veniva anche minacciato di morte.

I carabinieri bloccavano l’uomo e trovavano l’arma, una scacciacani priva di tappino rosso con le munizioni ancora inserite nel tamburo e il segno della deflagrazione appena avvenuta. Il 65enne è stato arrestato e condotto in carcere a Bancali.

