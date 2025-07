È tutto pronto per i campi estivi programmati dal gruppo scout Agesci Porto Torres. Le attività vedranno la partecipazione di cinquantacinque soci giovani e di quindici adulti, tra educatori e logisti. Ospiti del Parco nazionale di La Maddalena, i bambini e ragazzi "si immergeranno", all’interno della struttura di Stagnali, dal 19 al 26 luglio in una fantastica avventura. Le unità del gruppo scout (Colonia, Branco, Reparto e Clan) avranno la possibilità di svolgere attività all’interno di un ambiente naturale unico dal punto di vista naturalistico e storico.

Le attività privilegiate sono quelle dedicate all’ambiente acqua, vista la caratterizzazione Nautica del gruppo scout turritano (unica realtà simile nel nord Sardegna). Altre attività sono previste con diversi operatori del luogo.

Tra il 31 maggio e il 1 giugno, il Reparto scout Agesci ha vissuto l'esperienza delle missioni gemellate insieme ad altri reparti della Zona di Sassari.

Nel periodo tra il 31 maggio e il 2 giugno, anche i rovers e le scolte della Zona di Sassari hanno vissuto un'esperienza di incontro, la Route di Pentecoste. Nel corso di questa attività, i ragazzi, suddivisi in clan di formazione, hanno potuto confrontarsi su temi importanti come la situazione carceraria, il servizio verso i più deboli, l'esperienza internazionale del servizio civile. Alla scoperta di come poter diventare cittadini attivi nella società.

L'evento si è svolto nel territorio del Meilogu e si è concluso presso la chiesa dello Spirito Santo a Torralba. Martedì 17 giugno ha realizzato un incontro, aperto ai genitori e alla comunità locale (parrocchiale e civile), durante il quale si è discusso di diversi temi: il tempo libero, la famiglia, la Chiesa, la città e il territorio, la scuola, il futuro, il lavoro. Sabato 21 giugno, si è svolta l’attività per la Colonia dei castorini e per il Branco Waingunga, mentre venerdì 27 giugno è stata la volta di una cena di autofinanziamento.

L’ultimo appuntamento di questo periodo è stata l'uscita di Comunità Capi. Sabato 28 e domenica 29, ospiti della comunità di Torralba e del suo parroco, don Paolo Mulas, i capi hanno analizzato tutto il materiale elaborato nell'analisi d'ambiente e hanno posto le basi del nuovo Progetto Educativo.

© Riproduzione riservata