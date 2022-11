Dramma a Sassari.

Una donna, Andreuccia Cossu, è stata trovata morta questo pomeriggio in un’abitazione di via Cesare Pavese vicino alla sorella gemella Anna, viva ma in gravi condizioni e già trasportata dal 118 all’ospedale Santissima Annunziata, dove è ricoverata nel reparto di Rianimazione.

A dare l’allarme sarebbero stati i parenti delle due donne, di 75 anni, che da un paio di giorni non riuscivano a mettersi in contatto con le donne e hanno chiamato preoccupati i vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti facendo irruzione nell’appartamento dove hanno trovato Andreuccia ormai priva di vita e Anna riversa accanto a lei in gravissime condizioni. Sul posto anche la polizia di Stato e la scientifica.

Non risultano segni di effrazione né fughe di gas, sulla dinamica gli agenti della Questura e la Procura non hanno dubbi. Si tratta di un drammatico incidente domestico: Andreuccia Cossu è caduta ed è morta per i traumi riportati, la sorella Anna è caduta invece nel tentativo di sollevarla per prestarle soccorso.

