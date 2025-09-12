Una donna di circa 40 anni, in pericolo di vita, è stata trasferita d'urgenza da Alghero a Bologna, a bordo di un velivolo G650 dell'Aeronautica Militare partito dallo scalo militare di Ciampino.

La paziente era ricoverata presso l'Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari da dove è stata trasportata in ambulanza all'aeroporto di Alghero, per essere poi imbarcata sul velivolo, utilizzato per i trasporti sanitari urgenti, unitamente ad una équipe medica che l'ha monitorata durante il trasferimento all'aeroporto di Bologna.

Giunta allo scalo emiliano la donna è stata trasportata in ambulanza al Policlinico di Modena per ricevere le cure necessarie.

Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. I Reparti di volo dell'Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata