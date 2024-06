Dolore e cordoglio a Bonorva per la morte di Stefano Sias, il 31enne morto questa mattina in sella alla sua Honda mentre percorreva il tratto a quattro corsie di Cagliari, in direzione Capoterra, della strada statale 195.

Un schianto terribile contro un furgone, con il giovane operaio, che stava andando al lavoro a Sarroch, caduto a terra e morto nel rogo divampato attorno alla sua moto.

«Si rimane attoniti e senza parole davanti a una tale tragedia» le parole affidate ai social del sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino.

«L'unica cosa che possiamo fare è stringerci ai parenti e sperare che possano trovare un minimo conforto dall'affetto di tanta gente che vuole bene a questa famiglia».

(Unioneonline)

