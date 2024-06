Stava andando al lavoro in sella alla sua Honda percorrendo la strada statale 195, nel tratto a quattro corsie di Cagliari in direzione Capoterra, quando, per cause da chiarire, avrebbe tamponato un autocarro: un 31enne di Bonorva, Stefano Sias, è finito a terra e la moto ha preso fuoco. Per il giovane operaio non c'è stato niente da fare e i soccorsi da parte degli operatori del 118 sono stati inutili.

L'ennesima tragedia della strada è avvenuta stamattina verso le 6,45. All'altezza del chilometro 7 della statale 195 c'è stato l'impatto tra moto e autocarro. I due mezzi procedevano nella stessa direzione. La Honda dopo lo scontro ha preso fuoco.

Oltre al personale del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Purtroppo il conducente della moto è morto praticamente sul colpo: era diretto nella zona di Sarroch dove lavorava alla Cosatec, una ditta appaltatrice della Saras. Illeso il 54enne che era alla guida dell'autocarro. Al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.

Il corpo del giovane è stato portato nel cimitero di San Michele, dove è stato fatto il riconoscimento dai familiari. Moto e autocarro sono sotto sequestro.

La strada è stata chiusa fino a poco prima delle 11 con il traffico, in direzione Capoterra, deviato nella zona industriale di Macchiareddu passando per la strada che porta alle saline Conti Vecchi. Inevitabili i disagi per centinaia di persone.

Il traffico sulla 195 bloccata (Vercelli)

Dolore e cordoglio a Bonorva, il sindaco: «Attoniti davanti a una tale tragedia»

