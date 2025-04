Interi quartieri senz’acqua, cittadini infuriati per i ritardi sul ripristino della erogazione idrica, dopo una interruzione a singhiozzo che ha superato le 24 ore. Il sindaco di Porto Torres si rivolge alla società Abbanoa per chiedere rispetto per i propri cittadini. Di fronte all’ennesimo disagio che la popolazione è costretta a subire a causa del ripetersi e del protrarsi dell’interruzione dell’erogazione idrica nel territorio cittadino, dovuta ai lavori eseguiti da Enas sull’acquedotto del Coghinas 2, il Comune evidenzia che: «per quanto tali interventi siano certamente necessari in un’ottica di miglioramento futuro del servizio - ed è anche per questo che ha cercato di venire incontro alle diverse esigenze legate alle attività in corso - non si può tenere in ostaggio un’intera cittadinanza in attesa della ripresa dell’erogazione, senza fornire informazioni precise e puntuali». Per il primo cittadino «Non è accettabile lasciare famiglie e attività commerciali prive della certezza di un servizio essenziale, soprattutto quando vengono comunicate delle tempistiche che poi non vengono rispettate», aggiunge Mulas.

«Questa carenza di riferimenti certi genera, inevitabilmente, un giustificato disappunto da parte dei cittadini che si trovano nell’impossibilità di organizzarsi adeguatamente. Per questo, l’amministrazione si fa portavoce delle istanze della comunità che ha bisogno di garanzie sulla ripresa del servizio idrico e di informazioni concrete che vengano rispettate».

