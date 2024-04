È stata denunciata per lesioni, Emiliana Pirino, la donna di 53 anni che ieri con un coltellino avrebbe colpito alla schiena l’ex marito Massimo Puliga, 55 anni, entrambi di Porto Torres. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20.30 sul lungomare Balai, davanti la spiaggia dello Scoglio Lungo, mentre la donna passeggiava insieme al suo nuovo compagno.

L’ex coniuge ha riportato lievi lesioni. I medici del pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari gli hanno assegnato 8 giorni di cure. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. È sicuro però che l’uomo ha raggiunto in auto la ex moglie. Ha parcheggiato di fretta la sua Renault Scenic davanti al piazzale dell'Istituto tecnico Nautico e si è diretto verso i due che camminavano sul lungomare.

Testimoni raccontano di minacce e insulti, «poi l’aggressione fisica, prima di finire a terra». Il coltellino sarebbe spuntato all’improvviso - un aspetto ancora da chiarire da parte dei carabinieri – e ad essere colpito è stato proprio Massimo Puliga. Il coltello di piccole dimensioni sarebbe stato lanciato in mare. I militari giunti sul posto non lo hanno rinvenuto. Emiliana Pirino insieme al suo compagno sono stati accompagnati in caserma per essere sentiti. la donna è stata denunciata per lesioni in stato di libertà dall’Autorità giudiziaria. I carabinieri hanno ascoltato per ore altri testimoni che hanno assistito alla scena.

