La Regione si prepara a trasferire al Consorzio industriale di Sassari 40 milioni di euro dei fondi Fsc, assegnati lo scorso maggio dal Cipess- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile- per il rilancio dell’area produttiva di Porto Torres. È imminente la firma delle convenzioni tra l'assessorato regionale dell'Industria, rappresentato da Emanuele Cani, e il Cipss, guidato da Simona Fois, che nell’incontro di venerdì hanno fatto il punto sul cronoprogramma degli interventi.

«La firma delle convenzioni e l'avvio operativo dei cantieri segnano un passo concreto verso la rigenerazione del polo industriale di Porto Torres, con interventi mirati alla valorizzazione delle aree, alla sostenibilità ambientale e al rilancio economico del territorio», spiega l'assessore Cani. «L'assessore ha manifestato grande attenzione verso il rilancio della nostra area industriale - sottolinea la presidente Fois - e abbiamo condiviso una visione chiara sugli obiettivi strategici. Se tutti gli attori istituzionali lavorano in sinergia, i risultati non tardano ad arrivare. Le attività avviate confermano che siamo sulla strada giusta». Intanto è in fase di pubblicazione la gara per i lavori di demolizione del lotto ex Cementir, con l'obiettivo di affidare le opere entro la fine dell'anno.

Il progetto, attualmente in fase approvazione da parte della Conferenza dei Servizi, interessa un'area strategica in zona retroportuale che si inserisce nel piano più ampio di dismissione di circa 46 ettari di aree industriali non più produttive. Mentre per le altre aree retroportuali, il Cips sta completando le acquisizioni, con predisposizione della gara per la progettazione dei lavori, che sarà seguita dagli affidamenti per la realizzazione degli interventi di bonifica secondo la tempistica prevista. Inoltre sono in avvio le gare di progettazione per ulteriori interventi infrastrutturali finanziati con i fondi Fsc, ovvero la manutenzione straordinaria della viabilità consortile nei tre agglomerati industriali, completamento della rete del gas a Porto Torres e potenziamento del settore terziario del depuratore consortile.

