Hanno sperimentato sport all’aria aperta e osservato splendidi paesaggi ai piedi dei Pirenei. Si è conclusa con grande successo la mobilità Erasmus+ che ha visto gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo, dell’istituto Paglietti di Porto Torres, protagonisti a Tarbes, splendida città dell'Occitania.

Un'esperienza di crescita formativa e sportiva guidata dai docenti accompagnatori Pietro Nughes e Alessandra Sannino. Non sono mancate le sfide sportive e le immersioni nella natura a Tarbes che, per la sua vicinanza a parchi naturali, ha rappresentato il palcoscenico ideale per i ragazzi. Hanno affrontato una settimana ricca di adrenalina, mettendo alla prova le loro abilità in un contesto internazionale attraverso diverse discipline, attività out door che hanno permesso loro di sperimentare l'emozione dell’arrampicata, la precisione del golf e l'avventura di una ciaspolata sulla neve.

Inoltre non sono mancati i momenti di svago e coesione, come la sfida a bowling, essenziali per rafforzare lo spirito di squadra. A rendere l'esperienza completa è stata l'Accoglienza in famiglia che ha garantito agli studenti un'immersione culturale profonda e preziosa.

© Riproduzione riservata