Dal centro storico alla piazza Nuova, nel cuore di Castelsardo, migliaia di persone hanno assistito al concerto della funky band Dirotta su Cuba, una scia di successi che hanno coinvolto l’immenso pubblico. Dopo il successo di presenze per la Settimana Santa, la città dei Doria conferma i numeri positivi della Pasquetta in musica, una 23esima edizione chiusa in bellezza in uno dei borghi più belli d’Italia.

Lo stesso filo conduttore musicale che accompagna il visitatori nella scoperta delle bellezze naturali, culturali e architettoniche dei luoghi. A suon di musica il pubblico presente ha vissuto il centro storico medievale che domina il mare e la stessa citta nuova, animata da divesrseinziative culturali, a partire dall’artigianato di eccellenza, alla gastronomia e alla accoglienza della città. Un’intera giornata di live ed eventi culturali hanno invaso l’intero centro storico e le piazze centrali.

Dai Royal Circus Ostrica al ritmo del Cuartetto Son Natural, e sino alla voce della cantautrice Elisa Carta, per proseguire con il folk di Lazy Boys, la mostra artistica di Tinamaria Marongiu, due blusman come Paolo Bonfanti e Francesco Piu, il ritmo trascinante della Caravan Street Band e, per finire, due grandi nomi della musica italiana come Mario Venuti e i Dirotta su Cuba. La serata si è conclusa con la musica elettronica di Jet Lag Open.

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