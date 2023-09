Venticinque ragazzi di Castelsardo, di età compresa fra i 10 e 13 anni, sono i protagonisti del progetto del campo scuola "Anch’io sono la Protezione Civile", il percorso formativo in programma sino al 5 settembre, presso il villaggio camping “La foce” di Valledoria, che ha una duplice valenza: diffondere tra i giovani la cultura della prevenzione e avvicinarli al mondo del volontariato organizzato, preziosa risorsa per il sistema.

L’obiettivo di consapevolizzare i ragazzi rispetto al ruolo attivo che ognuno di loro può svolgere quotidianamente per tutelare l’ambiente, il territorio e la collettività, a partire dai piccoli gesti. Il percorso di circa una settimana, infatti, alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, e sarà l’occasione per conoscere meglio il sistema di protezione civile.

Il progetto è promosso dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, in collaborazione con la Direzione generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, e con patrocinio del Comune di Castelsardo, oltre che con la preziosa disponibilità dei nostri volontari e delle autorità civili e militari che mettono a disposizione il loro tempo per contribuire alla crescita dei ragazzi, nel rispetto e nella protezione dell'ambiente.

