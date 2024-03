Il Comune di Sorso ha pubblicato un avviso pubblico per individuare soggetti che desiderino impegnarsi a titolo gratuito nella cura e nella valorizzazione delle rotatorie stradali e di due aree verdi, in linea con quanto intrapreso dall’amministrazione comunale per la promozione di “Sorso Città del Vino” e “Sorso Città dell’Olio”.

I lavori realizzati garantiranno ai soggetti coinvolti un importante ritorno di immagine grazie a una specifica azione di comunicazione e promozione dell’iniziativa e alla possibilità di esporre, a completamento delle installazioni concordate, un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde. Possono presentare istanza per il presente società private o altri enti.

«L’agricoltura costituisce per la nostra comunità un tratto identitario indelebile e un fattore chiave per lo sviluppo economico del nostro territorio - afferma il sindaco Fabrizio Demelas - . I nostri vini e i nostri olii due espressioni tra le altre del nostro ricco patrimonio di produzioni agroalimentari. L’idea di allestire nel centro urbano appositi spazi che richiamino visivamente il tema agricolo, vitivinicolo e olivicolo è concepita dall’amministrazione comunale come strumento di promozione di questi tre aspetti».

Il primo cittadino aggiunge: «Vogliamo che non solo i vigneti, gli uliveti, le cantine e i frantoi testimonino questa nostra peculiarità, ma che anche il centro urbano attraverso l’allestimento degli spazi verdi individuati nell’avviso pubblico racconti la storia di una intera comunità e un’esperienza di qualità lunga millenni».

