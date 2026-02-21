Cucciolo di pastore fonnese ucciso a Oschiri, condanna a 8 mesiL’imprenditore sotto accusa nega, ricorso in appello
Un cucciolo di pastore fonnese scoperto con la testa schiacciata nel 2022. Una morte avvenuta sullo sfondo dell’agro di Oschiri e per cui il proprietario dell’animale, assistito dalla legale Arianna Denule, ha denunciato un imprenditore della zona accusandolo di aver tolto la vita al cane.
Il processo, conclusosi a Sassari, ha visto la giudice Valentina Nuvoli condannare l’imputato a 8 mesi con la sospensione condizionale della pena, e al pagamento delle spese processuali della parte civile oltre a una multa da 2mila euro.
Nel corso dell’istruttoria la difesa dell’accusato, rappresentata dall’avvocata Alessandra Paola Pittalis, ha contestato la ricostruzione dell’episodio, basandosi anche su quanto sostenuto dal perito che ha ritenuto non provata la causa della morte. Il cucciolo infatti, trovato su una stradina, poteva essere anche stato schiacciato dallo zoccolo di una mucca, i cui allevamenti sono proprio nelle vicinanze. Per questi motivi la difesa ricorrerà in Corte d’appello.