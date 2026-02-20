Incendio a Sassari nell’ex scuola materna di via Umberto Nobile. I vigili del fuoco sono intervenuti, questo pomeriggio, dopo la segnalazione del rogo riuscendo a spegnere le fiamme provenienti da un materasso.

Il fumo aveva invaso le stanze piene di materiale di scarto. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto anche la polizia locale.

