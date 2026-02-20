Torna al centro della scena delle arti marziali miste con la 19ª edizione del Fight Club Championship, in programma domani alle 20.30 sul ring del Tarantini Fight Club Training Center di via Venezia 7 a Sassari. Un appuntamento che negli anni si è ritagliato uno spazio stabile nel calendario nazionale.

Il gala, patrocinato da Federkombat e riconosciuto dal CONI, è l’evento di MMA più longevo dell’Isola. Il programma prevede 11 incontri a carattere nazionale con atleti provenienti da Lazio e Toscana, pronti a sfidare i rappresentanti sardi dei team più competitivi del circuito federale.

Tra i nomi attesi sul ring spiccano tre campioni nazionali di Sassari: Mirko Sassu, Matteo Dore e Gaia Lissia.

A sottolineare il momento positivo della disciplina è Angelo Tarantini, dirigente regionale e nazionale federale, nonché organizzatore dell'evento assieme a Vincenzo Casu: "La crescita del movimento è merito ed orgoglio della federazione che investe tantissimo nella preparazione sei propri tecnici e nella promozione dei giovani e giovanissimi, per sdoganare e rendere questa meravigliosa disciplina ancora più vicina ai giovani e al pubblico".

