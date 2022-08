Vigili del fuoco in azione da questa mattina, a Porto Torres, per il crollo di una porzione di tetto e di solaio di un’abitazione.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nel cedimento.

In corso le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio, che è stato evacuato in via precauzionale.

Avviate anche verifiche sull'intera struttura.

(Unioneonline/v.l.)

