Un turista francese diabetico, in gravi condizioni, è stato soccorso a bordo della nave da crociera.

L’operazione è stata portata a termine nel primo pomeriggio di oggi, primo dicembre, dalla Guardia Costiera di Porto Torres al largo del mare del Golfo dell’Asinara. L’intervento ha permesso il trasbordo in sicurezza di un passeggero di nazionalità francese, un uomo di 66 anni, che versava in gravi condizioni cliniche a bordo della nave da crociera “Costa Toscana”. L’allarme è scattato alle 11.50 di stamattina. La nave, in rotta da Barcellona a Napoli, si trovava a circa 10 miglia a Nord-Est dell’Isola dell’Asinara, quando ha contattato la centrale operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto a Roma, segnalando la presenza a bordo di un passeggero affetto da un’emergenza medica che richiedeva trattamento immediato.

Il Centro nazionale ha messo in contatto la nave con il Centro internazionale Radio Medico, che ha consigliato l’immediato ricovero ospedaliero del paziente, data la gravità del suo status clinico. La Capitaneria di Porto Torres ha coordinato l’operazione, ordinando alla “Costa Toscana” di dirigersi verso l’unità navale per agevolare il trasbordo. Contemporaneamente, è stata disposta l’uscita della motovedetta CP 871, con a bordo personale medico, che alle 14,10 circa ha intercettato la nave nel punto stabilito ed ha effettuato il delicato trasbordo del passeggero. Le operazioni si sono concluse intorno alle 14.30, ora in cui l’uomo è stato sbarcato presso la banchina della Capitaneria di porto e affidato alle cure del 118 che l’ha trasportato, in condizioni di urgenza, all’ospedale civile di Sassari. Una volta conclusa l’emergenza sanitaria, alla nave da crociera “Costa Toscana” è stata concessa l’autorizzazione a riprendere la navigazione verso il porto di Napoli.

© Riproduzione riservata