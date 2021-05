"Non vedo l'ora di festeggiare i 102 anni e fare una grande festa con il vitello in piazza".

A dirlo è stata zia Giovannangela Chicconi di Cossoine che oggi ha festeggiato i 101 anni.

Una festa in tono minore per la nonnina, nata l'1 maggio 1920, al quale ha preso parte anche l'amministrazione comunale, con il sindaco Sabrina Sassu, il vice sindaco Massimiliano Senes, la consigliera Rosa Manca e il presidente dell Avis, Luigi Salaris, che le hanno donato un mazzo di fiori e il gagliardo del comune.

Zia Giovannangela, che ha sempre fatto la casalinga e che ha sempre avuto un occhio di riguardo per la famiglia, è la madre di Bastiano Piras, ex sindaco del paese del Meilogu. Nonostante l'età, ha ancora una memoria di ferro e ricorda perfettamente aneddoti e storie legate alla sua infanzia.

Oltre a zia Giovannangela, Cossoine ha già un'altra cittadina che ha tagliato il traguardo del secolo di vita, ma che risiede a Fertilia, e a ottobre se ne aggiungerà un terzo.

