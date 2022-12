«Alfredo Cospito è assolutamente convito di dovere continuare lo sciopero della fame fino a quando non lo faranno uscire dal regime del 41 bis. Al momento le sue condizioni sono sostanzialmente buone».

Lo ha riferito all’avvocato Flavio Rossi Albertini il medico che questa mattina ha visitato in carcere l’anarchico, detenuto a Sassari in regime di carcere duro e in sciopero della fame da 50 giorni.

Per lui è stato disposto il 41 bis per i prossimi 4 anni, Cospito è in attesa della decisione del tribunale di Sorveglianza di Roma dopo un’istanza presentata contro il carcere duro.

Il suo avvocato ha fatto sapere che oggi è stato nel tribunale a Roma «per chiedere se vi fossero novità, ma mi è stato risposto che il sabato è permesso l’accesso solo per atti urgenti e non essendo tale la vicenda di Cospito non potevo neanche entrare in Tribunale. Ho provato a spiegare che il nostro medico di parte oggi avrebbe fatto ingresso in carcere alle 13 e che le avrei potuto eventualmente comunicare l'esito ma neppure questo argomento ha modificato l'atteggiamento del cancelliere di turno con il quale ho interloquito».

(Unioneonline/L)

