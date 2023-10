Le tradizioni gastronomiche della nostra Regione sono un immenso patrimonio da tutelare e tramandare alle future generazioni, in osservanza a tale principio anche quest’anno l’associazione locale EduEcoAgroMaris in sinergia con il Comitato di Borgata di Maristella organizza vari laboratori/corsi che si terranno a Maristella.

Le lezioni saranno curate dalle maestre panificatrici di Olmedo Mariella Pinna e Maria Talia Tidore, che vantano un’indiscussa esperienza ultra trentennale, numerosi riconoscimenti e premi vinti proprio per l’arte della panificazione a lievito madre, con utilizzo di farine prodotte e macinate in Sardegna.

«È un onore per noi ospitare nella nostra piccola borgata Maria Talia Tidore e Mariella Pinna, – commenta Tonina Desogos, presidente del Comitato di borgata - sappiamo infatti quanto siano impegnate, soprattutto nel periodo pre-natalizio, anche nei corsi per la realizzazione delle statuine di pane per il famoso presepe che si realizza ad Olmedo».

Caterina Sorbara, che dirige e organizza per l’associazione, fa sapere che per il momento sono state fissate tre date:

sabato 11 novembre: pane ammodigadu e focacce sarde;

domenica 12 novembre: pane russu e rutulas;

sabato 18 novembre: pane decorato (non edibile) e tundas.

«Seguiranno poi tre date, delle quali daremo notizia, dedicate a vari tipi di dolci sardi e la data finale dedicata a sas panadas sardas», chiude Caterina Sorbara.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare 380/5089277.









© Riproduzione riservata