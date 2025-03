Torna a sorridere la borgata “cenerentola” di Sassari. “Corri Bancali”, l’evento sportivo del Circuito Uisp, ha avuto oggi un successo insperato coinvolgendo centinaia di persone.

«Siamo molto soddisfatti - commenta Roberto Piras, promotore dell’iniziativa per Run Fast, presieduta da Massimiliano Idili, insieme a Trail Road Runner - non ci aspettavamo questa risposta».

218 gli iscritti, da tutta la Sardegna, che hanno corso per i 7 km e 800 metri del tracciato lungo gli spazi verdi della borgata. «Abbiamo deciso di chiudere le iscrizioni prima - precisa Piras - altrimenti saremmo arrivati a 434 partecipanti».

Tra i runner anche l’86enne Antonio Addis da Buddusò. «Ha percorso il tragitto - ricorda Francesco Pipia, presidente della Trail Road Runner - in appena 40 minuti».

A vincere la gara per le donne la triathleta sassarese Alice Capone mentre per gli uomini ha tagliato per primo il traguardo Tiziano Melia di Buddusò.

«Corri Bancali - continua Piras - aveva un obiettivo: raccogliere i soldi per riqualificare il campetto della parrocchia». Punto di aggregazione della borgata ormai in cattive condizioni.

E proprio il piazzale della parrocchia è stato il punto di ristoro, di partenza e di arrivo della competizione, a cui hanno presenziato, tra gli altri, anche il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, la consigliera regionale Carla Fundoni, l’assessora comunale allo sport Nicoletta Puggioni, il consigliere comunale Walter Pani e il presidente di Confesercenti Sassari Giuseppe Boccia.

«L’attenzione del Comune ci ha fatto molto piacere, anche per il supporto ricevuto da polizia locale e barracelli e ringrazio anche il motoclub dei vigili del fuoco».

Visto il successo i promotori intendono riproporre la manifestazione anche il prossimo anno con numeri maggiori per ridare lustro a Bancali, da tempo ormai associata solo con il carcere.

