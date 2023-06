Saranno la Croce Gialla di Ploaghe e l’Avis di Ittiri a gestire il trasporto sociale dell’Unione dei Comuni del Coros. Si è infatti tenuto il passaggio di testimone dei pulmini dall’Avis di Uri, che deteneva il servizio fino a poche settimane fa.

«Ringrazio sentitamente l’Avis di Uri – dichiara il Presidente Carlo Sotgiu – che per due anni ha svolto egregiamente un ottimo servizio e auguro buon lavoro alle due realtà assistenziali di Ploaghe e Ittiri che potranno potenziare, con i mezzi dell’Unione, i servizi alla persona e garantire ai cittadini del Coros, la mobilità nel territorio ai fini assistenziali e di supporto alla salute». L’assessore Enrico Lobino, sindaco di Florinas, ha aggiunto: «Il servizio potrà essere utilizzato anche per le attività extrascolastiche e parascolastiche anche durante i “Centri Estivi” attivate dai servizi comunali, alle persone con disabilità per consentire loro la frequenza terapeutica e ad iniziative a carattere ludico-ricreative, sempre su attivazione del servizio comunale, ed infine alle persone anziane, oltre che per motivi di salute, anche per volgimento di attività ludico-ricreative e di socializzazione».

