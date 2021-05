Tornano a salire i contagi di coronavirus a Sorso. In base all'ultimo bollettino reso noto dal comune, sono saliti a nove i cittadini positivi, dopo che altre sei sono rimasti contagiati. Scende invece da 23 a otto il numero delle persone in quarantena.

Buone notizie da Perfugas, che torna Covid-free. “La situazione – spiega il sindaco Giovanni Filiziu – rimane attentamente monitorata sia da parte nostra che dalla stessa Ats Sardegna. Invito ad una costante e scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di contenimento del virus che restano invariate e prioritarie”.

Stabile la situazione a Burgos, dove restano sette le persone che lottano contro il virus. “Speravamo di tornare Covid-free già da questa settimana – ha sottolineato il sindaco, Leonardo Tilocca -. Chiedo sempre di mantenere alta la guardia e di rispettare le regole”.

A Erula si chiude fortunatamente la quarantena di alunni, docenti e personale del plesso scolastico, chiuso nei giorni scorsi dopo la positività di un ragazzo.

“Tutti gli interessati stanno bene e non hanno mai sviluppato sintomi riconducibili al Covid-19 – ha riamarcato il sindaco, Marianna Fusco -. Le lezioni, come annunciato con apposita circolare dal Dirigente, riprenderanno regolarmente in presenza lunedì 10 maggio. I bambini si sono sempre comportati responsabilmente, rispettando le regole senza avanzare lamentele e seguendo volentieri l'attività didattica a distanza. Li ringrazio per la maturità dimostrata. Comunico anche che la persona ospedalizzata è stata dimessa oggi. Il nostro augurio, pertanto, non può che essere quello di una sua rapida ripresa”.

