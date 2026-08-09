Sassari, Festa Grande per il gremio dei ViandantiPontificale celebrato dall'arcivescovo Soddu
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Festa Grande per il Gremio dei Viandanti oggi a Sassari. La corporazione ha festeggiato la propria patrona, Nostra Signora del Buon Cammino, rinnovando una delle più antiche tradizioni gremiali cittadine. Stamattina, nella chiesa di Sant’Agostino, si è celebrato il Pontificale, presieduto dall’arcivescovo di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu.
Accanto all’altare, e al simulacro mariano, erano presenti le Rose d’Oro benedette da Papa Leone XIV lo scorso 17 dicembre 2025 a Roma.
La messa si è conclusa con l’annuale rito dell’Intregu, lo scambio della Bandiera e l’insediamento del nuovo Obriere Maggiore, Alessandro Carta. Un passaggio vissuto dagli interessati con grande commozione, anche per la benedizione impartita dall’arcivescovo. Intanto mancano soltanto cinque giorni alla Faradda del 14 agosto, festa che, con i Viandanti, intrattiene un lungo legame, perché il Gremio è tra i più antichi partecipanti alla Discesa dei Candelieri.