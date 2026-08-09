Nella Sala Consiliare “Eleonora d’Arborea”, il Comune di Uri ha consegnato ufficialmente per la prima volta le Onorificenze Civiche, istituite con il nuovo Regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale. Un momento solenne ma, soprattutto, profondamente comunitario, nato per dire grazie a persone e realtà associative che, attraverso il proprio impegno, il talento, il volontariato e la dedizione, hanno contribuito a rendere Uri una comunità più forte, coesa e consapevole della propria identità. L’Attestato di Civica Benemerenza è stata conferita alla memoria del di Gennaro Galzerano, già sindaco di Uri, docente e uomo di cultura, ricordato per il suo impegno nella scuola, nella cultura e nella crescita della comunità. Gli altri attestati di Civica Benemerenze sono stati inoltre assegnati a dieci associazioni che da oltre venticinque anni rappresentano una parte fondamentale della vita urese: realtà che, attraverso sport, volontariato, protezione civile, cultura, solidarietà, fede e tradizioni, hanno costruito nel tempo un patrimonio prezioso per tutta la comunità; L’U.S. Atletico Uri, Ass Sport più Uri, Av Protezione Civile Uri, Associazione Culturale Paulis, Avis Uri, l’Associazione Turistica Pro Loco Uri, la Sezione di Uri dell’Associazione Nazionale Carabinieri, la Caritas Parrocchiale, l’associazione Culturale Folklorica Santa Rughe di Uri, la Confraternita della Santa Croce di Uri. Il momento più significativo è stata infine la consegna del “Carciofo d’Oro” 2026, la massima onorificenza civica del Comune di Uri, conferita - su proposta dell’organo di valutazione- all’unanimità dal Consiglio Comunale al maestro Giovanni Ovidio Mastino, per tutti noi Gianni.Un riconoscimento alla sua straordinaria carriera artistica internazionale, ma soprattutto al suo profondo legame con Uri e alla capacità di aver portato il nome del paese sui più prestigiosi palcoscenici, senza mai dimenticare le proprie radici. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento nella cerimonia dei Sindaci che hanno preceduto l’attuale Amministrazione: Luciano Sechi, Angela Fara, Nino Riu, Antonello Risso, Franco Sechi, Giovanni Biddau e Lucia Cirroni.

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