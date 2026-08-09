Allarme incendio nella zona di Istrizzoldu, in territorio di Pattada.

Le fiamme sono state innescate dal rogo che ha coinvolto un’auto in transito sulla Provinciale 10 e che si sono propagate alla vegetazione e alla macchia mediterranea circostante.

Dopo l’allarme, sul posto è intervenuto il Corpo Forestale, con il supporto di due elicotteri proveniente dalle basi operative del Cfva di Anela e Alà dei Sardi.

(Unioneonline)

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