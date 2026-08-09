l’allarme
09 agosto 2026 alle 16:39aggiornato il 09 agosto 2026 alle 17:12
Pattada, auto a fuoco sulla Provinciale innesca un incendio nella vegetazioneIn azione gli uomini del Corpo Forestale e due elicotteri
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Allarme incendio nella zona di Istrizzoldu, in territorio di Pattada.
Le fiamme sono state innescate dal rogo che ha coinvolto un’auto in transito sulla Provinciale 10 e che si sono propagate alla vegetazione e alla macchia mediterranea circostante.
Dopo l’allarme, sul posto è intervenuto il Corpo Forestale, con il supporto di due elicotteri proveniente dalle basi operative del Cfva di Anela e Alà dei Sardi.
(Unioneonline)
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