Sospesa per 15 giorni la licenza di un circolo privato di piazza Mazzotti a Sassari.

A disporre il provvedimento è stata la questura adottando l’art. 100 del Testo Unico delle leggi di sicurezza dopo aver rilevato una serie di criticità nel locale.

Come quella del 7 novembre 2025 in cui la polizia di Stato era intervenuta dopo un’aggressione ai danni di un cittadino straniero, avvenuta all’interno del circolo e confermata anche dalle immagini di videosorveglianza.

La persona colpita aveva diverse ecchimosi sul volto e varie ferite, e si era reso necessario il trasporto al pronto soccorso.

In un successivo controllo la squadra di polizia amministrativa aveva rilevato diverse violazioni amministrative e, in particolare, era dovuta intervenire per bloccare un ulteriore episodio di violenza tra due avventori che si colpivano a vicenda al banco.

Visto quanto accaduto il questore ha disposto la chiusura immediata del circolo per 15 giorni, con obbligo di esposizione all’esterno del cartello con la scritta: “Chiuso per disposizione del Questore – art. 100 T.U.L.P.S.”

© Riproduzione riservata