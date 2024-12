Nuovo presidente per la Confindustria Centro Nord Sardegna: per il quadriennio 2024-2028 l'assemblea ha eletto all’unanimità Achille Carlini, socio amministratore della Ditta Alfonso Carlini di Sassari.

Il nuovo presidente sarà coadiuvato da tre vicepresidenti: Daniela Barsanti (Cartiera Papiro Sarda srl di Marrubiu, in rappresentanza del territorio di Oristano), Giuseppe Molinas (Sugherificio Molinas spa di Calangianus per la Gallura) e Agostino Ticca (Dott. Mario Ticca srl, per il territorio di Sassari).

«Sono orgoglioso di rappresentare un’Associazione con una storia così importante – ha dichiarato il neopresidente Achille Carlini, che non ha nascosto l’emozione al momento della proclamazione accolta da un grande applauso dell’assemblea –. Ho ricevuto un consenso ampio. Questo mi dà la forza per lavorare in maniera determinata ma costituisce anche un’assunzione di responsabilità molto alta. Garantisco il mio massimo impegno per ridare all’Associazione il giusto ruolo che le spetta e che ha sempre avuto fin dalle sue origini».

Era presente in sala il presidente di Confindustria Sardegna Maurizio de Pascale, in rappresentanza del presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini.

